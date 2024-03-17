Астафьева Анна Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Астафьева) Ольга Елисеева
Отец ребёнка: Астафьев Елисей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Астафьева) Мария Елисеева
Отец ребёнка: Астафьев Елисей Григорьев
Смерть
Неизвестно