Астафьева Анна Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Анна Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Астафьев Елисей Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Астафьева) Ольга Елисеева

Отец ребёнка: Астафьев Елисей Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Астафьева) Мария Елисеева

Отец ребёнка: Астафьев Елисей Григорьев

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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