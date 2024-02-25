Иевлева Александрия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Александрия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Настасья Исаковна

Отец ребёнка: Иевлев Исак Иванович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Иевлев Ефим Исакович

Отец ребёнка: Иевлев Исак Иванович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иевлев Иван Исакович

Отец ребёнка: Иевлев Исак Иванович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Исак Иванович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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