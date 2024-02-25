Иевлева Александрия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Настасья Исаковна
Отец ребёнка: Иевлев Исак Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Иевлев Ефим Исакович
Отец ребёнка: Иевлев Исак Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иевлев Иван Исакович
Отец ребёнка: Иевлев Исак Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлев Исак Иванович
Смерть
Неизвестно