Селезнёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Селезнёв Василий
Мать ребёнка: не указана
Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно