Селезнёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнёв Василий

Селезнёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Селезнёв Василий

Мать ребёнка: не указана

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.