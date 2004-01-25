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Дюкова Надежда Владимировна
Дюкова Надежда Владимировна
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Место рождения
Гладилово
, Голышмановский, Тюменская область
Дата рождения
25.01.2004
Пол
Женский
Отец
Дюков Владимир Геннадьевич
1971 г.р.
Мать
Дюкова (Малолеткина) Наталья Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2004
Отец:
Дюков Владимир Геннадьевич
Мать:
Дюкова Наталья Александровна
Гладилово
, Голышмановский, Тюменская область
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