Немыгина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемыгина Авдотья

Немыгина Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Немыгин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Немыгин Иван

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немыгин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close