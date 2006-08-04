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Юрковская Валерия Владимировна
Юрковская Валерия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.2006
Пол
Женский
Отец
Юрковский Владимир Александрович
1982 г.р.
Мать
Юрковская Татьяна Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2006
Отец:
Юрковский Владимир Александрович
Мать:
Юрковская Татьяна Владимировна
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