Туишев Файзулла Кабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туишев Файзулла Кабирович

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Место рождения

Старая Тюгальбуга, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.12.1884

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Тюгальбуга, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1926
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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