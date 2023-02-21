Делазари (Delazari) Владимир (Vladimir Ivanovich)
Место рожденияSt.Peterburg
Дата рождения1904
Дата смерти04.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Делазари Иван Константинович
Мать: Evgeniya Gustavovna
St.Peterburg
Рождение ребёнка
01.10.1924
Сын: Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Де Лазари Ольга Михайловна
Военная служба
?.07.1941
Смольнинский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Смольнинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1943
u reki Dnepr
Похороны
Неизвестно
u reki Dnepr