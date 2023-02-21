Делазари (Delazari) Владимир (Vladimir Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делазари (Delazari) Владимир (Vladimir Ivanovich)

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Место рождения

St.Peterburg

Дата рождения

1904

Дата смерти

04.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Делазари Иван Константинович

Мать: Evgeniya Gustavovna

St.Peterburg
Рождение ребёнка
01.10.1924

Сын: Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Де Лазари Ольга Михайловна

Военная служба
?.07.1941
Смольнинский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Смольнинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Де Лазари Ольга Михайловна

Смерть
04.10.1943
u reki Dnepr
Похороны
Неизвестно
u reki Dnepr
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