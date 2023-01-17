Спирина (Никитина) Степанида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1908
Дата смерти13.07.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1929
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.02.1932
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1935
Дочь: Киселева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.08.1939
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1970