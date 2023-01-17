Спирина (Никитина) Степанида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Никитина) Степанида Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1908

Дата смерти

13.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1929

Сын: Спирин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.02.1932

Сын: Спирин Василий Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1935

Дочь: Киселева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.08.1939

Сын: Спирин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Иван Васильевич

Смерть
13.07.1970
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