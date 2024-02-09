Сгибнева Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1971
Дочь: Басарыгина Сгибнева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Александрович
г. Карталы Челябинская область
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Светловская Сгибнева Нэля Ивановна
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Александрович
г. Карталы Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Смерть
Неизвестно
г. Карталы Челябинская область