Сгибнева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1971

Дочь: Басарыгина Сгибнева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Александрович

г. Карталы Челябинская область
Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Светловская Сгибнева Нэля Ивановна

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Александрович

г. Карталы Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Иван Александрович

с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Смерть
Неизвестно
г. Карталы Челябинская область
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