Коган Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган Григорий Михайлович

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Место рождения

Могилев, Беларусь

Дата рождения

07.07.1901

Дата смерти

09.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Беларусь
Место жительства
С 1901 по 1904
Могилев, Беларусь
Место жительства
С 1911 по 1926
Киев, Украина
Место жительства
С 1926 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1979
Москва, город федерального значения Москва
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