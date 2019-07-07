Коган Григорий Михайлович
Место рожденияМогилев, Беларусь
Дата рождения07.07.1901
Дата смерти09.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилев, Беларусь
Место жительства
С 1901 по 1904
Могилев, Беларусь
Место жительства
С 1911 по 1926
Киев, Украина
Место жительства
С 1926 по 1948
Место жительства
С 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1979