Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Филипп Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Марк Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1857
Сын: Киселев Иона Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Смерть
Неизвестно