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Ирина Филипповна

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Филипп Михайлович

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Марк Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1857

Сын: Киселев Иона Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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