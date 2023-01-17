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Квасов Виктор Константинович

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Место рождения

Глинищево, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: не указан

Мать: Квасова Мария Андреевна

Глинищево, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
07.07.1966

Жена: Квасова Надежда Алексеевна

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.03.1967

Сын: Квасов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Квасова Надежда Алексеевна

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.09.1969

Сын: Квасов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Квасова Надежда Алексеевна

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
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