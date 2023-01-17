Квасов Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения02.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Отец: не указан
Мать: Квасова Мария Андреевна
Бракосочетание
07.07.1966
Рождение ребёнка
14.03.1967
Сын: Квасов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Квасова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
?.09.1969
Мать ребёнка: Квасова Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно