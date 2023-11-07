Изиндяев Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1942
Отец: Зиндяев Николай
Мать: Наумова Мария Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1968
Дочь: Изиндяева Алена (Елена) Борисовна
Мать ребёнка: Изиндяева Маргарита Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1976
Дочь: Киселева Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Изиндяева Маргарита Владимировна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область