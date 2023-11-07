Изиндяев Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изиндяев Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1942

Отец: Зиндяев Николай

Мать: Наумова Мария Павловна

Рождение ребёнка
28.04.1968

Дочь: Изиндяева Алена (Елена) Борисовна

Мать ребёнка: Изиндяева Маргарита Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1976

Дочь: Киселева Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Изиндяева Маргарита Владимировна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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