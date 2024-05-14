Воронова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1902
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902
Отец: Без Фамилии Иван Иванов
Мать: Константинова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, ул. Большая Татарская 30/32 кв 1.
Рождение ребёнка
14.09.1922
Сын: Воронов Виктор
Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Воронова) Анна
Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Воронов Борис
Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Кимаев (Воронова) Евгения
Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Воронов Владимир
Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович
Смерть
1960