Воронова Александра 21.03.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1902

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902

Отец: Без Фамилии Иван Иванов

Мать: Константинова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, ул. Большая Татарская 30/32 кв 1.
Рождение ребёнка
14.09.1922

Сын: Воронов Виктор

Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Воронова) Анна

Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Воронов Борис

Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Кимаев (Воронова) Евгения

Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Воронов Владимир

Отец ребёнка: Воронов Илья Иванович

Смерть
1960

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