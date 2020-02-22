Милова (Мотова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1940
Дата смерти22.02.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940
Отец: Мотов Александр Матвеевич
Мать: Мотова Евдокия (Дуня)
Рождение ребёнка
01.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милов Владимир Федорович
Актюбинск, Казахстан
Рождение ребёнка
07.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милов Владимир Федорович
Актюбинск, Казахстан
Смерть
22.02.2020
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область