Милова (Мотова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Мотова) Галина Александровна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.05.1940

Дата смерти

22.02.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940

Отец: Мотов Александр Матвеевич

Мать: Мотова Евдокия (Дуня)

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Владимир Федорович

Актюбинск, Казахстан
Рождение ребёнка
07.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Владимир Федорович

Актюбинск, Казахстан
Смерть
22.02.2020
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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