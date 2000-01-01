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Канивец Григорий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канивец Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Канивец Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канивец Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канивец Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канивец Ефросинья Гуровна

Смерть
Неизвестно
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