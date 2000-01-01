Канивец Григорий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канивец Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1912
Сын: Канивец Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канивец Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канивец Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Канивец Ефросинья Гуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно