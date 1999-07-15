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Мирзаханова Алевтина Игоревна
Мирзаханова Алевтина Игоревна
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Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
15.07.1999
Пол
Женский
Отец
Мирзаханов Игорь Идаятович
1968 г.р.
Мать
Алябьева Елена Николаевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1999
Отец:
Мирзаханов Игорь Идаятович
Мать:
Алябьева Елена Николаевна
Курск
, город Курск, Курская область
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