Мирзаханова Алевтина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирзаханова Алевтина Игоревна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

15.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1999

Отец: Мирзаханов Игорь Идаятович

Мать: Алябьева Елена Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
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