Баяндина Екатерина Тимофеевна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
1844

Отец: Баяндин Тимофей Макарович

Мать: Евдокия Яковлевна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
Неизвестно

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