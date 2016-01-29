Золотарева (Гришина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Гришина) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1928

Дата смерти

29.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928

Отец: Гришин Павел

Мать: Гришина Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Золотарева Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Золотарева Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Золотарева Владимир Дмитриевич

Смерть
29.01.2016
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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