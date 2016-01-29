Золотарева (Гришина) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1928
Дата смерти29.01.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928
Отец: Гришин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Золотарева Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Золотарева Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Золотарева Владимир Дмитриевич
Смерть
29.01.2016
Липецк, город Липецк, Липецкая область