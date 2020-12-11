Терскова (Ефрамеева) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терскова (Ефрамеева) Тамара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1952

Дата смерти

11.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терсков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Тресков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тресков Василий Дмитриевич

Смерть
11.12.2020
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