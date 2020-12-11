Терскова (Ефрамеева) Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1952
Дата смерти11.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терсков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Тресков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тресков Василий Дмитриевич
Смерть
11.12.2020