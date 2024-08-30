Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1915

Муж: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Ступин-Воробьев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Сын: Ступин-Воробьев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Ступина-Воробьева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.