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Рыкачев Петр Степанович

Место рождения

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Рыкачев Степан Васильевич

Мать: Рыкачева (Березина) Анна Антоновна

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рыкачев Александр Петрович

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рыкачев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рыкачев Степан Петрович

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рыкачев Николай Петрович

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.1832

Сын: Рыкачев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рыкачева Анна Петровна

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рыкачев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1872
Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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