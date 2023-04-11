Рыкачев Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рыкачев Александр Петрович
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рыкачев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1832
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рыкачева Анна Петровна
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Смерть
1872