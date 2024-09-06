Горохова (Сахарова) Таисья Петровна
Место рожденияд. Нориха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1899
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горохов Петр Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич
Рождение ребёнка
03.12.1929
Сын: Горохов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич
Смерть
1983