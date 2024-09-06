Горохова (Сахарова) Таисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Сахарова) Таисья Петровна

Место рождения

д. Нориха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1899

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Петр Александрович

Отец ребёнка: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Рождение ребёнка
03.12.1929

Сын: Горохов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Смерть
1983

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