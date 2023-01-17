Старикович (Бычковская) Мария Фоминичина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1884
Дата смерти25.03.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884
Отец: Бычковский Фома
Мать: Бычковская Екатерина
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Старикович Альберт Иванович
Отец ребёнка: Старикович Иван Антонович
Сёмино, Витебский район, Витебская область
Смерть
25.03.1985
Szczawnica, gmina Szczawnica, powiat nowatarski, wojewódstwo małopolskie, Polska.