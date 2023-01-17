Старикович (Бычковская) Мария Фоминичина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикович (Бычковская) Мария Фоминичина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1884

Дата смерти

25.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884

Отец: Бычковский Фома

Мать: Бычковская Екатерина

Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Старикович Альберт Иванович

Отец ребёнка: Старикович Иван Антонович

Сёмино, Витебский район, Витебская область
Смерть
25.03.1985
Szczawnica, gmina Szczawnica, powiat nowatarski, wojewódstwo małopolskie, Polska.
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