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Вишневский Георгий Петрович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

10.12.1908 ст.

Дата смерти

18.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908 ст.

Отец: Вишневский Петр Иванович

Мать: Вишневская Екатерина Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1937

Дочь: Наливайко Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Вишневская Серафима Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Серафима Васильевна

Смерть
18.07.1973
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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