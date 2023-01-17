Вишневский Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения10.12.1908 ст.
Дата смерти18.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1937
Дочь: Наливайко Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Вишневская Серафима Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1973
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область