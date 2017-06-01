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Тимофеева Полина Артемовна
Тимофеева Полина Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.2017
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Артем Юрьевич
1991 г.р.
Мать
Тимофеева Татьяна Анатольевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2017
Отец:
Тимофеев Артем Юрьевич
Мать:
Тимофеева Татьяна Анатольевна
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