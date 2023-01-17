Гвардионова (Радул) Харитина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Белецкий Трофим
Мать: Радул Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1935
Сын: Гвардионов Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Гвардионов Кузьма Артемович
Рождение ребёнка
21.09.1941
Дочь: Романенко Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Гвардионов Кузьма Артемович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кучерявая Лидия Павловна
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995