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Ковалев Александр Евгеньевич
Ковалев Александр Евгеньевич
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Место рождения
Луганск
Дата рождения
19.03.1980
Пол
Мужской
Отец
Ковалев Евгений Семенович
Мать
Ковалева (Суслова) Зинаида Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1980
Отец:
Ковалев Евгений Семенович
Мать:
Ковалева Зинаида Павловна
Луганск
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