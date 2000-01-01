Журавлёва (Гордеева) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905
Отец: Гордеев Филипп
Мать: Гордеева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно