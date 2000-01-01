Журавлёва (Гордеева) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Гордеева) Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905

Отец: Гордеев Филипп

Мать: Гордеева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Михаил Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Иван Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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