Берднов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерднов Николай Иванович

Берднов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берднов Иван Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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