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Марфа Тарасовна
Марфа Тарасовна
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Место рождения
Петровское
, Клин, Московская область
Дата рождения
1702
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тарас
Мать
Акилина
1675 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец:
Тарас
Мать:
Акилина
Петровское
, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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