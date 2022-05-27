Оберюхтина (Голдобина) Римма Александровна
Место рождения
Дата рождения11.04.1935
Дата смерти27.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1959
Сын: Оберюхтин Александр Иванович
Отец ребёнка: Оберюхтин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1965
Дочь: Корниенко Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Оберюхтин Иван Васильевич
Смерть
27.05.2022