Оберюхтина (Голдобина) Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оберюхтина (Голдобина) Римма Александровна

Место рождения

Кировград, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

11.04.1935

Дата смерти

27.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935

Отец: Голдобин Александр Терентьевич

Мать: Голдобина Татьяна Ивановна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оберюхтин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1959

Сын: Оберюхтин Александр Иванович

Отец ребёнка: Оберюхтин Иван Васильевич

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1965

Дочь: Корниенко Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Оберюхтин Иван Васильевич

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Смерть
27.05.2022

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