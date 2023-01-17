Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1779 и 1783

Сын: Трунин (?) Никифор Федорович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781

Сын: Трунин Иван Федоров

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Трунин (?) Никифор Федорович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Трунин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Смерть
До 1825
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