Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1783
Сын: Трунин (?) Никифор Федорович
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781
Сын: Трунин Иван Федоров
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Трунин (?) Никифор Федорович
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Смерть
До 1825