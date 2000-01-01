Архипов Алексей
Место рожденияд. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Дата рождения15.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930
Отец: Архипов Павел
Мать: Архипова Александра
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
28.09.1959
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
15.10.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость