Грехов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.09.1834
Дата смерти09.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1834
Отец: Грехов Иван Иванович
Бракосочетание
18.01.1857
Рождение ребёнка
26.04.1858
Сын: Грехов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1861
Сын: Грехов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
20.08.1862
Дочь: Груздева (Грехова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
22.01.1865
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1867
Дочь: (Грехова) София Алексеевна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
23.07.1870
Сын: Грехов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
20.11.1873
Дочь: (Грехова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Рождение ребёнка
16.06.1875
Сын: Грехов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна
Смерть
09.08.1893