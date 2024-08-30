Грехов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрехов Алексей Иванович

Грехов Алексей Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.09.1834

Дата смерти

09.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1834

Отец: Грехов Иван Иванович

Мать: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1857

Жена: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.1861

Сын: Грехов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1862

Дочь: Груздева (Грехова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Грехов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1867

Дочь: (Грехова) София Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1870

Сын: Грехов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1873

Дочь: (Грехова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.06.1875

Сын: Грехов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Коровина) Гликерия Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
09.08.1893
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.