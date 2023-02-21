Мозаненко Митрофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.
Сын: Мозаненко Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Мозаненко Любовь Ивановна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврического уезда.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин Веровской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно