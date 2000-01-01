Васса Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Ильина

Васса Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Илья Васильевич

Мать: Ирина Иванова

Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close