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Хмель Иван Семенович?

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Место рождения

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: Хмель Семен?

Мать: не указана

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Хмель Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Хмель Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новоархангельск, Кіровоградська область
с. Новоархангельск (Синюхин брод), губерния Херсонская, уезд Елисаветградский
Рождение ребёнка
1884

Сын: Хмель Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмель Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Губовка, Кіровоградська область
с. Губовка, Херсонская губ., Александрийский уезд
Смерть
Неизвестно
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