Хмель Иван Семенович?
Место рождения
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
До 1858
Отец: Хмель Семен?
Мать: не указана
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
До 1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хмель Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Новоархангельск, Кіровоградська область
с. Новоархангельск (Синюхин брод), губерния Херсонская, уезд Елисаветградский
Рождение ребёнка
1884
Сын: Хмель Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Губовка, Кіровоградська область
с. Губовка, Херсонская губ., Александрийский уезд
Смерть
Неизвестно