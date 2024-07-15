Әсхәбҗамал Фазлулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1881
Сын: Минкин Зарифулла
Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович
Рождение ребёнка
28.08.1882
Дочь: Хадича
Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович
Рождение ребёнка
18.05.1884
Дочь: Бибимагзума
Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Минкин Хабибулла
Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович
Смерть
Неизвестно