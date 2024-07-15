Әсхәбҗамал Фазлулловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Әсхәбҗамал Фазлулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1881

Сын: Минкин Зарифулла

Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1882

Дочь: Хадича

Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1884

Дочь: Бибимагзума

Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Минкин Хабибулла

Отец ребёнка: Минка Абдулкабирович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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