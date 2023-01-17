Килейникова Татьяна
Место рожденияСибирь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Сибирь
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Килейников Виктор
Отец ребёнка: Килейников Алексей
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Килейников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Килейников Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килейников Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка в больнице Ханино
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область