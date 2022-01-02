Матюхов Иван Федосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхов Иван Федосович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Матюхов Александр Иванович

Мать ребёнка: Матюхова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
15.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюхова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.05.1972

Сын: Матюхов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Матюхова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лигаева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Матюхова Клавдия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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