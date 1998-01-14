Медведев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1998

Отец: Медведев Алексей Александрович

Мать: Медведева Вера Александровна

Рождение ребёнка
22.03.2019

Сын: Медведев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.2021

Дочь: Медведева Василиса Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
27.04.2023

Жена: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.07.2023

Дочь: Медведева Софья Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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