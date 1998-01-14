Медведев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1998
Рождение ребёнка
22.03.2019
Сын: Медведев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2021
Дочь: Медведева Василиса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.04.2023
Жена: скрыто настройками приватности
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.07.2023
Дочь: Медведева Софья Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности