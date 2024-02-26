Дарья Елисеева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Федора Сергеева (Вна)
Отец ребёнка: Сергей Нестеров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Родион Сергеев (Ич)
Отец ребёнка: Сергей Нестеров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Семен Сергеев (Ич)
Отец ребёнка: Сергей Нестеров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Евдокея Сергеева (Вна)
Отец ребёнка: Сергей Нестеров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Нестеров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1783