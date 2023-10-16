Субботин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
24.05.1919
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Жареной крестьянин, 25 лет, 1 браком Невеста - деревни Косогоры крестьянская дочь девица, 17 лет 1 браком Ф 719 оп 1 д 477 №11 стр 164 Поручители?
Смерть
Неизвестно