Субботин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1919

Жена: Субботина Мария Николаевна

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Жареной крестьянин, 25 лет, 1 браком Невеста - деревни Косогоры крестьянская дочь девица, 17 лет 1 браком Ф 719 оп 1 д 477 №11 стр 164 Поручители?
Смерть
Неизвестно
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