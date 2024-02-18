Онуфриади Афина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнуфриади Афина

Онуфриади Афина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфриади Лазарь Данилович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Онуфриади Мельпомена

Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Онуфриади Федор

Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Онуфриади Ставрос

Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Онуфриади Панает

Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.