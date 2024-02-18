Онуфриади Афина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Онуфриади Мельпомена
Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Онуфриади Федор
Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Онуфриади Ставрос
Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Онуфриади Панает
Отец ребёнка: Онуфриади Лазарь Данилович
Смерть
Неизвестно