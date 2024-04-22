Зиганшина (Горбунова) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1988
Отец: Горбунов Михаил Борисович
Мать: Лукшина Ольга Глебовна
Рождение ребёнка
16.09.2021
Отец ребёнка: Зиганшин Айнур Дамирович
Рождение ребёнка
16.09.2021
Отец ребёнка: Зиганшин Айнур Дамирович
Рождение ребёнка
23.09.2023
Сын: Зиганшин Руслан Айнурович
Отец ребёнка: Зиганшин Айнур Дамирович
Бракосочетание
Неизвестно