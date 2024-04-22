Зиганшина (Горбунова) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиганшина (Горбунова) Ксения Михайловна

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1988

Отец: Горбунов Михаил Борисович

Мать: Лукшина Ольга Глебовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.2021

Сын: Зиганшин Тимур Айнурович

Отец ребёнка: Зиганшин Айнур Дамирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.2021

Сын: Зиганшин Артур Айнурович

Отец ребёнка: Зиганшин Айнур Дамирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.2023

Сын: Зиганшин Руслан Айнурович

Отец ребёнка: Зиганшин Айнур Дамирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиганшин Айнур Дамирович

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