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Хорошавина Елена Ларионовна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1718 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.

Отец: Хорошавин Ларион Семёнович

Мать: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Шабардин Авраам Феофанович

Отец ребёнка: Шабардин Феофан Федотов

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.

Сын: Шабардин Лукоян Феофанович

Отец ребёнка: Шабардин Феофан Федотов

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Дочь: Шабардина Матрона Феофановна

Отец ребёнка: Шабардин Феофан Федотов

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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