Хорошавина Елена Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Сын: Шабардин Авраам Феофанович
Отец ребёнка: Шабардин Феофан Федотов
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.
Сын: Шабардин Лукоян Феофанович
Отец ребёнка: Шабардин Феофан Федотов
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Дочь: Шабардина Матрона Феофановна
Отец ребёнка: Шабардин Феофан Федотов
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно