Широких Степанида Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широких Павел Марков
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Широких) Матрона Павловна
Отец ребёнка: Широких Павел Марков
Рождение ребёнка
21.03.1842
Отец ребёнка: Широких Павел Марков
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Широких) Васса Павловна
Отец ребёнка: Широких Павел Марков
Смерть
После 1857