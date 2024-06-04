Широких Степанида Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких Степанида Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Павел Марков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Широких) Матрона Павловна

Отец ребёнка: Широких Павел Марков

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1842

Сын: Широких Алексей Павлов

Отец ребёнка: Широких Павел Марков

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Широких) Васса Павловна

Отец ребёнка: Широких Павел Марков

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1857

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