Косолапов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1961

Сын: Косолапов Юрий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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