Косолапов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1961
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно